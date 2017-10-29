نابولي يعزز صدارته بالفوز على ساسولو

عزز فريق نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على ساسولو 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي بهدف سجله آلان ماريز في الدقيقة 22، وتعادل دييغو فالتشينيلي لساسولو في الدقيقة 41، ثم أضاف لاعب ساسولو أندريا كونسيلي، الهدف الثاني لنابولي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 44، واختتم درايس ميرتينز أهداف نابولي في الدقيقة 54.

ورفع نابولي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه يوفنتوس، فيما توقف رصيد ساسولو عند 8 نقاط في المركز 17.