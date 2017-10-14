نابولي يقهر روما ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

عزز نابولي موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه روما 1-0 اليوم السبت، في الجولة الثامنة من المسابقة، كما أشعل لاتسيو الصراع بين فرق المقدمة بعدما وجه صدمة ليوفنتوس حامل اللقب على ملعبه ووسط جماهيره وتغلب عليه 2-1.

وحسم نابولي مباراته أمام روما بهدف وحيد سجله لورينزو إنسيني في الدقيقة 20، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان، بينما تجمد رصيد روما عند 15 نقطة في المركز الخامس.

وكان يوفنتوس يتطلع للفوز أمام لاتسيو في وقت سابق اليوم لينتزع الصدارة من نابولي لساعات قليلة، لكن لاتسيو انتزع الفوز خارج ملعبه ليدخل في إطار المنافسة بقوة ضمن مراكز المقدمة، وحقق نابولي بعدها الفوز على روما ليحسم استمراره في الصدارة بغض النظر عن نتيجة مباراة إنتر ميلان أمام ميلان غداً الأحد.