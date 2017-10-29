نادٍ إنجليزي يجهز لمفاجأة آرسنال وسانشيز

قالت صحيفة “ذا صن” إن نادي إيفرتون الإنجليزي يجهز للتقدم بعرض لضم النجم التشيلي ألكسيس سانشيز من آرسنال، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وصرف إيفرتون ببذخ في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن نتائجه تراجعت بشكل كبير، ما أجبر الإدارة على إقالة المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

ولن يكون التعاقد مع سانشيز سهلاً، خاصة أن اللاعب يرغب اللعب في دوري أبطال أوروبا، ويطمح للانتقال إلى فريق أفضل من آرسنال، ينافس في البطولة القارية الأولى، إذ يلعب آرسنال في الدوري الأوروبي.

وكانت ترددت أنباء عن رغبة مانشستر سيتي التعاقد مع سانشيز، لكن المدير الفني آرسين فينغر رفض في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات.