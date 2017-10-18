نافاس: لن أتخلى عن مركزي بسهولة في ريال مدريد

أكد حارس مرمى ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، عقب مباراة فريقه أمام توتنهام الإنجليزي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أنه غير مهتم بضمم “الملكي” المحتمل للحارس كيبا أريزابالاغا (أتلتيك بلباو).

وعقب المباراة التي انتهت الليلة الماضية بالتعادل 1-1، قال نافاس رداً على سؤاله حول الوصول المحتمل للحارس الجديد: “هذا ليس أمراً جديداً بالنسبة لي، يكفيني الأشخاص الذين يحبونني حقاً والذين يشعرون بالسعادة مع كل كرة أقوم بصدها، بصرف النظر عما يقال”.

وأردف نافاس: “يجب التحلي بالهدوء.. بصرف النظر عن وجود شخص آخر من عدمه، سوف أكافح من أجل مركزي، لا أقلل من قيمة الآخرين، أنا أيضاً لي قيمة، أؤمن بالرب وسيمنحني القوة للاستمتاع بكل هذا، أشعر بالسعادة والاطمئنان في كل مرة أخرج فيها لأرض الملعب ثم أرى أسرتي وأصدقائي الذين يحبونني ويمنحوني القوة لمواصلة الكفاح”.

وعن مواجهة توتنهام، أبرز الحارس الكوستاريكي أن “ريال مدريد كان يرغب في الفوز، مقراً بأن الأمور أحياناً لا تسير كما يرغب المرء”.

وحول الأداء الجيد الذي قدمه خلال اللقاء، أكد أنه “يحاول دائماً المساهمة بأقصى ما لديه، وأن كل لاعب يجب أن يقوم بعمله، مضيفا “اليوم تمكنت من تقديم المساعدة وأشعر بالسعادة”.

وأبرز نافاس: “نعلم أنه يتعين علينا محاولة أن نكون في الصدارة، مذكراً في نفس الوقت العام الماضي كنا في المركز الثاني بالمجموعة وتوجنا باللقب في النهاية”.