نافاس ولوريس يتصدران عناوين الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على الأداء الرائع لحارسي مرمى ريال مدريد وتوتنهام، الكوستاركي كيلور نافاس والفرنسي هوغو لوريس على الترتيب، في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبصورتين للوريس ونافاس أثناء تفانيهما في حماية الشباك، استهلت “ماركا” صفحتها الرئيسية مع عنوان: “تصديات رائعة فقط لا غير”، موضحة أن “التعادل يبقي ريال مدريد في الصدارة متعادلاً مع توتنهام في كل شيء”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن “التعثر على ملعب سانتياغو برنابيو مستمر، بواقع انتصارين فقط خلال المباريات الست الأخيرة التي خاضها الملكي وسط جمهوره”.

وفي عنوان فرعي آخر، أبرزت “ماركا”: “الليلة الساحرة التي قدمها كيلور نافاس ولوريس أمام مهاجمي الفريقين”.

وبصورة لحارس توتنهام أثناء مناوراته لحراسة مرماه في مواجهة مهاجمي الريال، افتتحت صحيفة “آس” عددها الصادر اليوم الأربعاء بعنوان “انفجار”، مضيفة أنها كانت “مباراة قوية تألق فيها حارسا المرمى”.

كما أبرزت الصحيفة في عنوان فرعي تصريح المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، إذ قال إن “نقص التهديف محبط بالنسبة للاعبين”.

أما صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، فركزت على اقتراب نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل الهدف رقم 100 في التشامبيونز ليغ، مخصصة جزءاً صغير أعلى صفحتها الرئيسية لمواجهة الريال وتوتنهام تحت عنوان “انفجار جديد في البرنابيو”.

وبنفس الطريقة، تعاملت صحيفة “سبورت” مع المباراة، إذ أبرزت في جزء صغير أيضاً سقوط الريال في فخ التعادل على أرضه، مشيرة إلى أن “الميرينغي تعادل بركلة جزاء وفقد الانفراد بالصدارة، ليكمل أربع مباريات دون تحقيق الفوز على أرضه هذا الموسم”.

وبهذا التعادل بات ريال مدريد وتوتنهام يتقاسمان صدارة المجموعة الثامنة بنفس عدد النقاط (7) والأهداف (7).