نجم بايرن ميونيخ يعرض نفسه على برشلونة

قالت تقارير صحافية إسبانية، إن إصرار ليفربول على عدم التفريط بالنجم البرازيلي كوتينيو لمصلحة برشلونة، دفع لاعب وسط بايرن ميونخ، الدولي الإسباني تياغو ألكنتارا لعرض خدماته على النادي الكاتالوني.

وكان ألكانتارا (26 عاماً) لاعباً في صفوف برشلونة، لكنه رحل باتجاه بايرن ميونخ في 2013، بطلب من المدير الفني السابق للفريقين، بيب غوارديولا، الذي كان مدرباً للنادي الألماني حينها.

ونشأ ألكنتارا في أكاديمية برشلونة، حيث تشرب طريقة لعب الفريق، ويدرك تماماً حاجة النادي إلى لاعب بمواصفاته، مع اقتراب القائد إنييستا من الاعتزال.