نجم برشلونة يُشيد بالثلاثي سانشيز وفيدال وبرافو

امتدح لاعب برشلونة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو زميله السابق التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم آرسنال الحالي، الذي اختارته صحيفة “الغارديان” الإنجليزية تاسع أفضل لاعب في 2016 في قائمة يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وعن سانشيز قال ماسكيرانو، الذي شارك الجمعة في تدشين مونديال تنس كرة القدم بالعاصمة التشيلية سانتياغو بمشاركة أكثر من 30 دولة، والذي ينظمه الاتحاد الدولي لتنس كرة القدم: “إنه مكافح ولاعب يبدو عليه شغفه بهذه اللعبة ويتمتع بالموهبة”.

وحول الفترة التي قضاها سانشيز في برشلونة قال ماسكيرانو: “للأسف لم يشهد أفضل مرحلة للفريق. العام الأخير لألكسيس 2013-2014 لم نشهد موسماً جيداً. في النهاية هذه رياضة جماعية وتؤثر بها الكثير من العوامل”.

واستبعد ماسكيرانو أن يكون سانشيز تعرض لسوء معاملة في إسبانيا، وقال: “بالتأكيد لم يحالفه الحظ كما حالفه في آرسنال”.

وامتدح ماسكيرانو أيضا التشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ قائلاً: “إنه لاعب عالمي. قدم أداء جيداً في جميع الفرق التي لعب بصفوفها. أداؤه في يوفنتوس وبايرن ميونخ يثبت أنه لاعب مهم للغاية”.

وعن الحارس التشيلي كلاوديو برافو زميله السابق في برشلونة ولاعب مانشستر سيتي الحالي، أشار ماسكيرانو إلى أنه “شخص رائع واستثنائي ويبذل أقصى جهد”.