نجم تشيلسي يصل الصين للإنضمام لـ شنغهاي

وصل لاعب الوسط البرازيلي أوسكار اليوم الإثنين، إلى الصين للانضمام لنادي شنغهاي سيبغ لكرة القدم الذي انتقل إليه الشهر الماضي من تشيلسي الإنجليزي في صفقة قدرت بزهاء ستين مليون جنيه إسترليني.

واحتشد العشرات من مشجعي النادي في مطار بودونغ بالمدينة، للترحيب باللاعب الشاب البالغ من العمر 25 عاماً.

وكان الناديان الصيني والإنجليزي أعلنا في 23 ديسمبر الاتفاق على انتقال لاعب الوسط في صفقة قدرتها التقارير الصحافية بزهاء ستين مليون جنيه (70,5 مليون يورو)، وهي إحدى الصفقات الكبرى التي أنجزتها الأندية الصينية في 2016.

ويأتي وصول أوسكار في وقت تترقب شنغهاي قدوم المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز (32 عاماً)، الذي انتقل من بوكا جونيورز إلى شنغهاي غرينلاد، يتقاضى بموجبها راتباً سنوياً يقدر بزهاء 40 مليون يورو، ما يجعل منه اللاعب الأعلى أجراً في التاريخ.

وفي حين لم يكشف الناديان تفاصيل الصفقة، أشار موقع ترانسفر ماركت (سوق الانتقالات) الإلكتروني الذي يتابع الصفقات الرياضية، إلى أن بوكا الأرجنتيني حصل على 10,5 مليون يورو في مقابل الاستغناء عن مهاجمه الذي سبق له اللعب في صفوف ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي.

وانفقت أندية الدوري السوبر الصيني في 2016، أموالاً طائلة على استقدام لاعبين بارزين، في ظل سعي البلاد للتحول إلى قوة كروية كبرى، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية حذرت أخيراً من “فقاعة” في عالم كرة القدم، في ظل هذا الانفاق غير المضبوط.

إلا أن المدير العام لشنغهاي سيبغ قلل الإثنين، من هذه الهواجس.

وقال سوي غويانغ: “الدوري يتطور، لذا من الطبيعي أن يمر في مراحل مختلفة”، مضيفاً “أعتقد أنه من الآن فصاعداً، الدوري الصيني الممتاز سيصبح صحياً أكثر وطبيعياً أكثر”.

إلا أن مشجعي النادي أبدوا عدم اكتراث للمبالغ المدفوعة، طالما أنها تؤدي إلى استقطاب لاعبين بارزين.

وقال مشجع شنغهاي سيبغ تسو جياهو: “في نهاية المطاف، إذا لم تدفع الأموال، فإن أحداً لن يكون مستعداً للقدوم إلى هنا”.