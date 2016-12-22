نجم ريال مدريد يدعم ضابط شرطة كولومبي

بعث اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز، الذي يقضي عطلة لبضعة أيام في بلاده، برسالة دعم لأحد أفراد الشرطة، الذي يحمل نفس اسمه وتعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة في كرة القدم.

وتعرض الضابط، الذي يدعى أيضاً جيمس رودريغيز، قبل بضعة أسابيع، لضربة قوية في الرقبة وتحديداً في المنطقة التي يمر بها الحبل الشوكي، عندما سقط فوقه حارس مرمى الفريق المنافس، خلال مباراة في كرة القدم ضمن منافسات بطولة خاصة بالشرطة الوطنية في كولومبيا.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الضابط بشلل كامل في ساقيه وذراعيه.

وعلم نجم ريال مدريد بوجود حملة دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليرسل رسالة تضامن مصورة “فيديو” للضابط، الذي يحمل نفس اسمه.

وقال جيمس: “في الحياة نمر بلحظات صعبة ولكن يجب علينا مواجهتها بإيمان كبير وشجاعة كبيرة أيضاً وبثقة في الرب، أنت مكافح ومحارب، أبعث إليك بعناق حار يا من تحمل نفس اسمي، سنسير إلى الأمام يا أخي”.

وأعرب الضابط المصاب عن امتنانه للفتة، التي قام بها جيمس، كما استغل الفرصة وبعث برسالة للنجم الكولومبي، قال فيها: “لا ترحل عن ريال مدريد، إنك تبلي حسناً وأعتقد أن أمامك سنوات جيدة في الريال”.

ووصل جيمس إلى بلاده أول أمس الثلاثاء، لقضاء عطلة أعياد الميلاد مع عائلته في مدينة ميديين الكولومبية.