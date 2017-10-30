نجم فالنسيا يشعل الصراع بين قطبي مدريد

قالت صحيفة آس الإسبانية، إن نجم فالنسيا الإسباني المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي، البرتغالي جونكالو غويديس، أصبح أحد أبرز اللاعبين في الآونة الأخيرة بفضل أدائه الرائع وقدرته الكبيرة على تسجيل الأهداف، مما أثار الكثير من الشائعات والتكهنات حول مستقبله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن اللاعب بدأ أول خطوات المفاوضات مع النادي الفرنسي من أجل الانتقال في العام المقبل لصفوف أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أيضاً، نقلاً عن مصادر إعلامية أخرى، أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب، حيث يحتاج النادي المدريدي للاعب له نفس القدرات الفنية لشغل الجانب الأيمن، ولذلك فإنه على استعداد للدخول في الصراع على ضمه مقابل أي مبلغ من المال.

وأكدت الصحيفة، أن علاقة ريال مدريد وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز، جيدة للغاية، وهو ما يعد نقطة قوة يستند إليها ريال مدريد في هذا الشأن.

وأصبح النجم البرتغالي في بؤرة اهتمام العديد من الأندية، في الوقت الذي يبدي فيه باريس سان جيرمان مرونة لسماع جميع العروض المقدمة له للاستغناء عن اللاعب.