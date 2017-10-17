نفاد تذاكر بيرو لمباراة نيوزيلندا في 5 دقائق في ملحق المونديال

إنهال المشجعون البيروفيون على شراء تذاكر مباراة ذهاب الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا أمام نيوزيلندا، المقررة 11 نوفمبر المقبل في معقل الأخيرة، لتنفد في غضون دقائق، وفقاً لما نقلته إذاعة (RPP) الإخبارية.

ووفقاً للمصدر، فإنه في غضون نحو 5 دقائق نفدت التذاكر المتاحة للمشجعين البيروفيين بواقع ألف و100 تذكرة، في منطقة ملعب ويستباك في ويلينغتون بنيوزيلندا.

وتلعب مباراة الإياب الأربعاء 15 نوفمبر على الملعب الوطني في ليما.

وكان منتخب بيرو احتل المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 26 نقطة،، مما يتيح أمامه فرصة التأهل من بوابة الملحق الفاصل أمام نيوزيلندا بطلة الأوقيانوس.