نواف العابد يعود للمشاركة في تدريبات الهلال

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباته؛ بعد أن تغلب على ضيفه “الباطن”، مساء أمس، حيث أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبًا استرجاعيًا، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا فنيًا، إذ بدأبتدريبات بدنية، تلاها تطبيقات الكرات العرضية، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على ثلث مساحة الملعب، شهدت مشاركة اللاعب “نواف العابد”، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعدرئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب لاعب الفريق سابقًا الليبي “طارق التايب”.

*السداسي يشاركون في التدريبات:

شارك السداسي “عبدالله المعيوف، أسامة هوساوي، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج وسالم الدوسري”، في تدريبات الفريق الجماعية، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة عن مران الفريق يوم الجمعة، فيما لم يشاركالحارس “علي الحبسي” بالتدريبات؛ نظير مغادرته إلى سلطنة عمان؛ لوفاة جدته.

*الفريق يواصل تدريباته مساء الغد:

يواصل الفريق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين تدريباته؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.