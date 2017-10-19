نواف بن سعد: الهلال لا يركز فقط على الآسيوية

أكد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال ، أن فريقه لا يركز فقط على بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن حصول “الزعيم” على لقب دوري المحترفين يعد أمرًا مهمًا.

وتمكن الهلال من التعادل أمام بيرسبوليس الإيراني (2-2) أمس الثلاثاء، على ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليحسم التأهل للمباراة النهائية مستفيدًا من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (4-0).

وقال الأمير نواف في تصريحات إذاعية: “طوينا صفحة التأهل للنهائي الآسيوي، وأصبح التفكير الآن منصبًا على المباراة المقبلة في الدوري أمام الباطن غدا الجمعة في الجولة السابعة”.

. وأشار رئيس الهلال إلى أن نتيجة مباراة الذهاب أمام بيرسبوليس الإيراني كانت مريحة، مضيفًا: “كنا نطمح إلى الفوز في مباراة الإياب” واختتم الأمير نواف بن سعد تصريحاته أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن النهائي الآسيوي أمام أوراوا ريد الياباني، مشيرًا إلى أن الحديث عن اللقاء سيكون في وقت لاحق.