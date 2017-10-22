نيمار يتصادم مع إيمري بعد خلافه مع كافاني !

بدأ النجم البرازيلي نيمار فصلاً جديداً من الخلافات في ناديه باريس سان جيرمان، فبعد صراعه مع زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني، ها هو يصطدم مع المدير الفني الإسباني أوناي إيمري.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن تفاصيل الخلاف الجديد تعود إلى إنهاء المدرب إيمري التدريبات في وقت مبكر، والطلب من اللاعبين التوجه إلى غرفة الملابس لإلقاء محاضرة فنية عليهم، الأمر الذي أزعج نيمار، إذ كان يرغب بمواصلة التدريب بالكرة.

وبحسب تقارير صحافية فرنسية، فإن إيمري لم يرضخ لتعنّت نيمار، وقال له خلال المحاضرة إنه يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع الفريق، مؤكداً أن ذلك لا يمكن حدوثه خلال أشهر قليلة، وطالبه بالتركيز على تطوير نفسه.

وكان نيمار اصطدم بهداف الفريق كافاني، عندما طلب تنفيذ ركلة جزاء كان الأوروغوياني يستعد لتسديدها، ما أدى إلى خلاف حاد بين النجمين استمر لأسابيع.