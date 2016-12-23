نيمار يحلم بالثلاثية مع برشلونة في 2017

أكد مهاجم فريق برشلونة لكرة القدم، البرازيلي نيمار، أنه يتمنى من العام المقبل أن يتوج فريقه من جديد بالثلاثية التي حققها من قبل في موسم 2014-2015 حين فاز بدوري أبطال أوروبا والليغا وكأس الملك.

وقال نيمار قبل دقائق قليلة من بداية مباراة خيرية أقيمت أمس الخميس، في مدينة ساو باولو البرازيلية: “أمنيتي لعام 2017 هي الفوز بكل البطولات والتتويج بثلاثية جديدة”.

ويحظى البرسا بخيارات لتحقيق الثلاثية من جديد هذا الموسم، إذ يحتل حالياً وصافة الليغا برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، وحجز بطاقة التأهل لدور الـ16 في التشامبيونز ليغ وتأهل لثمن نهائي كأس الملك.

على جانب آخر، أعرب البرازيلي الدولي أيضاً عن تمنياته بأن يستمر زميله في الفريق، نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكاتالوني.

وأعرب نيمار عن ثقته في أن ميسي سيجدد عقده مع برشلونة مثلما فعل هو والزميل الثالث في خط هجوم البرسا، الأوروغوياني لويس سواريز.