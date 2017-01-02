نيمار يصل برشلونة استعداداً لمواجهة أتلتيك بلباو

وصل مهاجم كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، اليوم الإثنين، إلى برشلونة للانضمام إلى تدريبات الفريق الكاتالوني، استعداداً لمواجهة أثلتيك بلباو الخميس المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس.

ووصل نيمار فجر اليوم، إلى المدينة الإسبانية الواقعة شمال غرب البلاد، وذلك بعد قضائه عطلة أعياد الميلاد في بلاده بصحبة أقاربه وأصدقائه.

وينتظر أن ينضم نيمار لتدريب الفريق مساء اليوم، والذي ينتظر أن يحظى فيه المدرب لويس إنريكي بحضور جميع اللاعبين، مع عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز أيضاً.

جدير بالذكر أن برشلونة يهدف للاحتفاظ بلقب كأس الملك للموسم الثالث توالياً، علماً بأنه يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز به (28 مرة).