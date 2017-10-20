هاري كين: هذه حظوظي بالفوز بالكرة الذهبية

قال المهاجم الدولي الإنجليزي وتوتنهام هوتسبر، هاري كين، اليوم الجمعة، إنه لا يرى نفسه بعيداً عن الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن حصد هذه الجائزة رفيعة الشأن يعتبر “حلماً” بالنسبة له.

وفي مقدمة برنامج فوتبول فوكاس الذي أذيع اليوم على شبكة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال كين، المرشح الإنجليزي الوحيد للفوز بالجائزة، إن ترشيحه إلى جانب لاعبين كبار أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا “أمراً رائعاً”.

وشدد مهاجم السبيرز: “التواجد في القائمة أمر مذهل، من الرائع أن يتم ترشيحي إلى جانب كل هذه الأسماء الكبيرة”.

وتابع: “أعتقد أنه ما زال أمامي عمل كبير من أجل المنافسة على القمة وعلى الجائزة، إلا أنني لا أعتقد أنها بعيدة عني”.

وأتم: “إذا ركز المتابعون على العام الذي قدمته، سيجدون أنه كان رائعاً، ما علي فعله الآن هو مواصلة التطور، لن أستطع إخفاء أن الفوز بالجائزة سيكون حلماً”.

ويقدم صاحب الـ24 عاماً مستوى رائع مع فريقه أو مع منتخب “الأسود الثلاثة” وتمكن من زيارة الشباك في 43 مناسبة خلال 37 مباراة.