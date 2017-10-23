هاري كين يرد على مدرب ريال مدريد

رحب مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي هاري كين، بتعليقات مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، التي وصفه فيها بأنه “لاعب متكامل”، قائلاً إنها ستمنحه المزيد من الثقة.

وكال زيدان المديح للاعب منتخب إنجلترا (24 عاماً) قبل تعادل توتنهام 1-1 في دوري الأبطال مع ريال مدريد الأسبوع الماضي.

وقال كين في تصريح تلفزيوني: “أشعر دائماً أن هناك بعض الجوانب التي أستطيع التحسن فيها. لن أتوقف عن محاولة التطور”.

وتابع: “إنها إشادة كبيرة وسأحاول الاستفادة منها بشكل إيجابي وستزيد ثقتي في نفسي”.

وسجل كين ثنائية في انتصار كبير 4-1 على ليفربول أمس الأحد ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بـ8 أهداف.

وساعد هذا الانتصار توتنهام على التساوي في النقاط مع مانشستر يونايتد الثاني.

وسجل اللاعب الدولي الانجليزي 13 هدفاً في 12 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، ويرغب في مواصلة هذا الأداء القوي في المباريات المقبلة، التي ستبدأ برحلة إلى يونايتد في الدوري السبت.

وأضاف كين: “المباريات تتعاقب بشكل سريع، وهو ما أرغبه كمهاجم. فمن خلال هذا الجدول المزدحم يرتفع إيقاع اللعب. تتطلع دائماً لخوض المباراة المقبلة لمواصلة هز الشباك”.