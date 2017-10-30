هازارد: شفيت من الإصابة .. أنا جاهز لـ روما

عبر صانع لعب تشيلسي، البلجيكي إيدن هازارد، عن ثقته بتجاوز آثار الإصابة، وهو يأمل في مساعدة فريقه على الاستمرار في تحقيق الانتصارات عندما يحل ضيفاً على روما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء المقبل.

وقال هازارد لموقع تشيلسي الإلكتروني: “نعم بالتأكيد أتدرب بقوة.. شفيت من الإصابة وجاهز تماماً للمباراة المقبلة، وأريد أن أشارك فيها، الأسبوع المقبل مليء بالأحداث ولهذا فمن المهم الاستمرار في أعلى درجات الاستعداد من أجل الثقة بالنفس.. نحن مفعمون بالثقة حالياً..مباراتان كبيرتان في دوري الأبطال والدوري الممتاز نحن مستعدون لهما جيدا.”

وبعد مباراة روما يستضيف تشيلسي، الذي يحتل المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فريق المركز الثاني مانشستر يونايتد الأحد المقبل.