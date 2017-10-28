هازارد يقود تشيلسي للفوز على بورنموث

بدا أن تسديدة إيدن هازارد كافية لفوز تشيلسي 1-0 على بورنموث المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وعاقب اللاعب البلجيكي الذي شكل مصدر التهديد الرئيسي من جانب تشيلسي طوال المباراة، أصحاب الأرض على الأداء الدفاعي السيء بعد 6 دقائق على بداية الشوط الثاني، بعد أن سدد بقوة لتمر الكرة نحو شباك أسمير بيغوفيتش مسجلاً ثالث أهدافه في آخر ثلاث مباريات مع الفريق اللندني.

وظل بورنموث صاحب المركز قبل الأخير في إطار المنافسة طوال المباراة، بينما بدا أنطونيو كونتي مرتاحاً بعد إطلاق الحكم لصفارة النهاية.

وظل تشيلسي في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متراجعاً بفارق 9 نقاط خلف مانشستر سيتي.