هامسيك يقترب من رقم مارادونا مع نابولي

سيكون أمام قائد نابولي، ماريك هامسيك، فرصة معادلة السجل التهديفي القياسي لدييغو مارادونا مع النادي، ووضع الخروج المؤلم لسلوفاكيا من تصفيات كأس العالم، خلف ظهره عندما يحل ضيفاً على روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي السبت.

وتصدر نابولي الدوري الإيطالي بعد أن حقق العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، وسجل 25 هدفاً خلال تلك المسيرة، عقب فوزه في أول 7 مباريات هذا الموسم، إلا أن مباراة السبت على الإستاد الاولمبي ستكون بدون شك أصعب اختبار له حتى الآن.

وبعيداً عن الانتصار الرائع 4-1 على أرض لاتسيو، واجه نابولي حتى الآن فرقاً تنهي الموسم عادة في منتصف الجدول أو في النصف الأسفل منه، وهي فيرونا وأتالانتا وبنيفنتو وسبال وكالياري.

وفاز روما بـ5 من بين 6 مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم، بما في ذلك الانتصار الرائع 2-0 على ميلان في آخر لقاء. وسيكون هذا أبرز لقاء ضمن مباريات الجولة المقبلة التي ستشهد أيضاً أول لقاء قمة في ميلان هذا الموسم.

ويخوض هامسيك حالياً موسمه رقم 11 مع نابولي، الذي أنهى مرتين في المركز الثاني ومرتين في المركز الثالث ضمن آخر 5 مواسم، والذي ينظر إليه حالياً باعتباره صاحب الأداء الأكثر إمتاعاً في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وسجل لاعب الوسط السلوفاكي 114 هدفاً في مباريات رسمية خلال تلك الفترة، ليتراجع بفارق هدف واحد خلف إجمالي ما سجله مارادونا خلال فترة 7 سنوات قضاها هناك، ما بين عامي 1984 و1991، وهي الفترة التي شهدت فوز نابولي بلقبيه على صعيد الدوري الإيطالي.

وبدا هامسيك في غاية الإحباط بعد خروج سلوفاكيا من تصفيات كأس العالم الثلاثاء الماضي. وعلى الرغم من إنهائها في المركز الثاني في مجموعتها، فإنها كانت صاحبة أسوأ سجل بين 9 فرق احتلت المركز الثاني في التصفيات الأوروبية لتغيب عن الملحق.

وقال هامسيك: “أنهينا في المركز الثاني في مجموعة صعبة، وكنا نستحق مكاناً على الأقل في الملحق عقب الأداء الذي قدمناه. في النهاية، انهار كل شيء بسبب ما حدث في بقية المجموعات وغبنا عن الملحق”.