هانوفر يفاجئ بروسيا دورتموند برباعية قاسية

عاد فريق بروسيا دورتموند لنتائجه السيئة مرة أخرى، بعدما تلقى الخسارة أمام مضيفه هانوفر 2-4، اليوم السبت، في الجولة الـ10 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة، فوز هيرتا برلين على هامبورغ 2-1، وباير ليفركوزن على كولون 2-1، وبروسيا مونشنغلادباخ على هوفنهايم 3-1، وتعادل شالكه مع فولفسبورغ 1-1.

وتقدم هانوفر بهدف سجله جوناثان كريستيان من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وتعادل دان أكسيل زاجادو في الدقيقة 27، قبل أن يضيف إيلاص بيبو الهدف الثاني لهانوفر في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم هانوفر 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجله آندريه يارمولنكو هدف التعادل لبروسيا في الدقيقة 52، لكن فريقه تلقى صدمة كبيرة بطرد دان أكسيل زاجادو في الدقيقة 59، واستطاع فريق هانوفر استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، وسجل الهدف الثالث عن طريق فيليكس كلاوس في الدقيقة 60، قبل أن يسجل بيبو الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 87.

وتوقف رصيد بروسيا عند 20 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع هانوفر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.