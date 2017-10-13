هاينكس: بايرن ميونيخ سيعود لسابق عهده

كشف المدرب الكبير يوب هاينكس (72 عاماً) عن تفاؤله في بداية رحلة عمله الجديدة مع فريق بايرن ميونخ الألماني، إذ يستهل ولايته الجديدة مع الفريق بمواجهة فرايبورغ غداً السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال هاينكس العائد لتدريب الفريق خلفاً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي: “أعلم أن النجاح سيأتي”.

ولجأ النادي البافاري إلى تعيين هاينكس مديراً فنياً للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق في بداية هذا الموسم تحت قيادة أنشيلوتي.

ويحتل بايرن الآن المركز الثاني في جدول البوندسليغا بفارق خمس نقاط خلف منافسه العنيد بروسيا دورتموند، وقال هاينكس، في مؤتمر صحافي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد: “بالنسبة لي، أهم شيء على الإطلاق هو أن نتحلى بالثبات في الدفاع وأن ينسجم كل لاعب مع زملائه”.

وعاد هاينكس إلى التدريب بعدما غاب عن الملاعب منذ 2013 بعد قيادته بايرن للثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2012-2013.

ويفتقد هاينكس في مباراة الغد جهود لاعبه التشيلي الدولي أرتورو فيدال لمعاناته من إصابة عضلية.