هاينكس: مهمتي زرع الثقة في لاعبي بايرن ميونيخ

قال المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، يوب هاينكس، إنه لا يستبعد إجراء بعض التغييرات على تشكيلة الفريق خلال مباراته المقررة غداً السبت، أمام هامبورغ في الجولة 9 من “البوندسليغا”، ولكنه يرى أن الوقت ليس مناسباً لكي يقوم بـ”المداورة” بين اللاعبين.

وخلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة، أشار هاينكس: “بعد الفوز في مباراتين متتاليتين، فبطبيعة الحال يرغب جميع اللاعبين في اللعب، ربما لاحظتم أنني أجريت تغييراً واحداً خلال مباراة سيلتك (في دوري أبطال أوروبا) بسبب إصابة خابي مارتينز”.

وأضاف: “علينا أولاً أن نكتسب الثقة ونعود للطريق الصحيح، بعدها سيكون مناسباً إجراء مداورة في التشكيلة”.

ولكن هاينكس قال إنه سيتحدث اليوم مجدداً مع اللاعبين وسيقوم بمتابعتهم خلال التدريب لكي يحلل إذا كان يجب القيام بتغيير أم لا، بعدها سيقرر ما إذا كان سيجري “تغييراً واحداً أو إثنين أو ثلاثة”.

ويرى المدرب أن جميع لاعبي الفريق البافاري تقريباً يشاركون مع منتخبات بلادهم، لذا فإنه لا يوجد بدلاء.

ويستعد بايرن الأسبوع المقبل لخوض مواجهتين صعبتين أمام لايبزيغ، الأولى في بطولة كأس ألمانيا والثانية في البوندسليغا، لذا يرى كثيرون أن لقاء هامبورغ ربما يكون فرصة لمنح الراحة لبعض اللاعبين.

ولكن هاينكس أبرز اليوم أهمية عدم التقليل من هامبورغ، قائلاً: “أعتقد أنه فريق أفضل مما تعكسه نتائجه”.

ويحتل بايرن وصافة الدوري الألماني برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين خلف بروسيا دورتموند المتصدر، بينما يحل هامبورغ في المركز الخامس عشر بسبع نقاط فقط.