هاينكس يشيد بأداء بايرن ميونيخ بعد ثلاثية سلتيك

أعرب المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، يوب هاينكس، عن رضاه بفوز فريقه بثلاثية نظيفة في أول مباراة له تحت قيادته في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي واجه فيها سلتيك الإسكتلندي أمس الأربعاء.

وقال هاينكس: “أعتقد أنه بعد الفوز 5-0 على فرايبورغ في الدوري كان من المهم استعادة التوازن في دوري الأبطال، البايرن يرغب في التأهل إلى دور الستة عشر وهذا أمر طبيعي”.

وأضاف المدرب الألماني المخضرم (72 عاماً): “الفريق لعب بشكل جيد خلال فترة كبيرة من المباراة، ولكن سنحت لنا العديد من الفرص التي لم نستغلها”.

واعترف هاينكس أنه “لم يكن يفكر أبداً في أنه سيعود مرة أخرى إلى بطولة دوري أبطال أوروبا التي فاز بلقبها مع ريال مدريد في 1998 ومع بايرن ميونخ في 2013”.

ومن جانبه، انتقد أيضاً نجم دفاع النادي البافاري، جيروم بواتينغ، أداء فريقه، وقال: “الهدف اليوم كان تحقيق الفوز، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، في الشوط الثاني أصابنا التراخي، كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف”.

وفي الأمتار الأخيرة من اللقاء تراجع أداء بايرن ميونخ كثيراً تاركاً مساحة للفريق الإسكتلندي للاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب.

وتابع بواتينغ قائلاً: “نحن نستمتع بكرة القدم هذا واضح ونلعب بقوة أكبر، ولكن لا يزال أمامنا المزيد من العمل”، في إشارة إلى تغير شكل أداء بايرن ميونخ منذ قدوم هاينكس لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.