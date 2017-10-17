هاينكس يفكر في بديل لـ الإسباني في بايرن ميونيخ

سيستقبل بايرن ميونخ غداً الأربعاء، سيلتك الإسكتلندي ضمن منافسات الجولة الـ3 بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بغياب لاعبه الإسباني خابي مارتينيز لإصابة في كتفه الأيمن، لكنه استعاد خدمات التشيلي أرتورو فيدال الذي عاد إلى التدريبات بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وتعرض خابي مارتينيز السبت، في المباراة التي فاز فيها البافاري بخماسية نظيفة أمام فرايبورغ بالجولة الـ8 من الدوري الألماني، لضربة في الكتف أبعدته منذ وقتها عن تدريبات الفريق.

فيما يستطيع فيدال الذي تم استبعاده من مباراة فرايبورغ، أن يحل محل مارتينيز في الملعب.

كما يغيب عن مباراة غد بالإضافة إلى مارتينيز، كل من مانويل نوير وفرانك ريبيري وخوان بيرنات الذين يواصلون مرحلة التعافي من إصاباتهم.

ويخوض الفريق البافاري مباراته غداً أمام سيلتك تحت ضغط بعد خسارته في الجولة السابقة 0-3 على يد باريس سان جيرمان وهي المباراة التي كلفت الفريق الاستغناء عن خدمات مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخلقت عودة يوب هاينكس لتولي قيادة البايرن كخليفة للمدرب الإيطالي المقال، حالة من السرور بين مشجعي الفريق البافاري، أججها الفوز المحقق بخماسية نظيفة على فرايبورغ في أول مباراة للفريق تحت إمرته.