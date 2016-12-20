هجر يجري مرانه الرئيسي استعداداً لمباراة نجران

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر مرانه الرئيسي استعداداً للمباراة المقبلة أمام نجران والتي تجمع الفريقين عصر يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى.

وبدأ المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة ، بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث تؤدي كل مجموعة تدريبات خاصة أحدها بالتنظيم الدفاعي والأخرى بطرق صناعة اللعب وبناء الهجمة ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مدرب الحراس ، بعد ذلك أجريت مناورة على ثلثي الملعب طُبق خلالها التكتيك الذي سينهجه الفريق في مواجهة نجران ، وبعد نهاية التدريبات خصص المدير الفني للفريق تدريبات خاصة لعدد من اللاعبين على تنفيذ الكرات الثابتة.

الجدير بالذكر أن التدريبات شهدت حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي هجر الاستاذ حمد العريفي وعضو مجلس إدارة النادي الاستاذ عبدالعزيز الجعفري وعضو مجلس إدارة النادي الاستاذ القاسم السلامة وعدد من منسوبي النادي ومحبيه.