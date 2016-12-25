هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العدالة

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية على ملعب النادي الرئيسي ، وذلك بعد مباراة الفريق أمام نجران في الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى.

وقبل بداية التدريبات عقد المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” اجتماعاً فنياً مع اللاعبين شرح خلاله وبالفيديو الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في المباراة السابقة أمام نجران ، بعد ذلك عقد مدير الفريق الاستاذ عادل البخيت اجتماعاً باللاعبين بحضور الجهاز الفني طالب خلاله اللاعبين ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة ونسيان الفترة الماضية والانطلاقة القوية من بداية الدور الثاني للدوري.

بعد ذلك انطلقت التدريبات استعداداً للمباراة المقبلة أمام العدالة والتي تقام يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى ، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات حيث تقوم مجموعة بالجري حول الملعب ، في حين تقوم المجموعة الثانية بتدريبات خاصة بالكره عبر تقسيمة صغيرة والتسديد في المرمى الخالي ، بينما تقوم المجموعة الثالثة بتدريبات تعتمد على لعب الكره من لمسة واحدة ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، بعد ذلك أجريت تدريبات لياقية عبر محطات مختلفة ، واختتمت التدريبات بتقسيمة على ثلثي الملعب طبقت خلالها عدداً من الجمل الفنية.

الجدير بالذكر أن التدريبات شهدت حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي هجر الاستاذ حمد العريفي ، وعضو مجلس إدارة النادي الاستاذ عبدالعزيز الجعفري ، وعدد من منسوبي النادي ومحبيه.