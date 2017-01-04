هجر يغادر براً إلى حفر الباطن لمواجهة القيصومة

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي هجر الاستاذ حمد العريفي ، وعضو شرف النادي الاستاذ ناصر العميرين أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر مرانه الرئيسي استعداداً للمباراة المقبلة أمام القيصومة والتي تقام عصر يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

واستهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات بتمارين لياقية عبر محطات مختلفة ، كما خضع حراس المرمى لمران خاص مع مدرب الحراس ، واختتمت التدريبات بمناورة طُبق خلالها التكتيك الذي سينهجه الفريق أمام القيصومة.

هذا وغادرت بعثة الفريق الهجراوي بعد نهاية التدريبات براً إلى حفر الباطن للانتظام في المعسكر الخاص بالمباراة.