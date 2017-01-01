هجر يكسب ودية الروضة بخماسية

سب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر ضيفه الروضة بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب نادي هجر.

وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم الروضة بهدف دون مقابل ، وتمكن الروضة من إضافة الهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني ، ليأتي الرد الهجراوي بخمسة أهداف متتالية سجلها كل من : رياض البراهيم ، أحمد الخاطر ، صالح العرفج ، عبدالرحيك الدباس , عبدالهادي الحراجين.

هذا وخاص المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” المباراة باللاعبين الذين لم يشاركو أمام العدالة واللاعبين البدلاء ، في حين اكتفى اللاعبين الذين شاركو بصفة أساسية بالجري حول الملعب.