هجر يواصل تحضيراته للعدالة على فترتين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية وذلك على فترتين صباحية ومسائية استعداداً للمباراة المقبلة أمام العدالة والتي تجمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء وذلك عصر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى .

وعمد المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” خلال التدريبات الصباحية على تكثيف الجوانب اللياقية والبدنية للاعبين من خلال محطات مختلفة شملت الجري حول الملعب والقفز على الحواجز والجري مابين الأقماع ، كما خضع حراس المرمى إلى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، أما التدريبات المسائية فخصصت للجوانب الفنية من خلال تقسيمة طبقت خلالها عدداً من الجمل الفنية .

الجدير بالذكر أن التدريبات شهدت حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي هجر الاستاذ حمد العريفي وعضو مجلس إدارة النادي الاستاذ عبدالعزيز الجعفري وعضو مجلس إدارة النادي الاستاذ القاسم السلامة وعدد من الإعلاميين ومنسوبي النادي ومحبيه .