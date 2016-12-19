هجر يواصل تحضيراته لمباراة نجران

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية على ملعب النادي الرئيسي استعداداً للمباراة المقبلة أمام نجران في الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى والتي تقام عصر يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

واستهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات بتمارين الإحماء ، بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث تؤدي كل مجموعة تدريبات لياقية عبر محطات مختلفة باستخدام الكره والقفز على الحواجز واختبار السرعات ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، واختتمت التدريبات بتقسيمة طبقت خلالها عدداً من الجمل الفنية.

الجدير بالذكر أن التدريبات شهدت حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي الاستاذ حمد العريفي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالعزيز الجعفري وعضو مجلس إدارة النادي الاستاذ بندر السلطان وعضو مجلس إدارة النادي الاستاذ القاسم السلامة وعضو مجلس إدارة النادي الاستاذ باسم العمار وعضو شرف النادي الاستاذ ناصر العميرين وعدد من لاعبي النادي السابقين وعدد من منسوبي النادي وجماهيره.