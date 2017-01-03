هجر يواصل تحضيراته لمواجهة القيصومة

هجر يواصل تحضيراته لمواجهة القيصومة
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية استعداداً للمباراة المقبلة أمام القيصومة والتي تقام عصر يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

وقبل بداية التدريبات اجتمع المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” باللاعبين في منتصف الملعب حيث شرح ما سيتم تطبيقه خلال التمرين ، بعد ذلك انطلقت التدريبات بالجري حول الملعب تبعها تدريبات لياقية منوعة ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، واختتمت التدريبات بتقسيمة طبقت خلالها عدد من الجمل الفنية ، وشهدت التدريبات حضور ومتابعة عضو مجلس إدارة النادي الاستاذ ناصر العميرين.

من جهة أخرى أنهت إدارة نادي هجر ارتباطها باللاعبين عبدالعزيز فلاته وحسن الطريدي ، متمنين لهم التوفيق.

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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