هذا ما جرى بين مارادونا ورونالدو في حفل جوائز فيفا

أجرى اللاعبان السابقان، الأرجنتيني دييغو مارادونا، والبرازيلي رونالدو، اللذان قاما معاً بتسليم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للاعب الأفضل في العالم، حواراً فكاهياً قبل مراسم تسليم الجائزة.

وقال اللاعب البرازيلي لنظيره الأرجنتيني خلال انتظارهما الإعلان عن هوية اللاعب الأفضل في العالم: “كم كنت أتمنى أن ألعب بجانبك يا أخي؟”، ليرد مارادونا قائلاً: “وأنا أيضاً”، ليرد رونالدو هداف مونديال 2002 ضاحكاً: “يا أمي”.

وبعد أن أكد مارادونا أن “فيفا” يقوم بتنظيف صورته، عاد النجمان الكبيران للمزاح مرة أخرى، عندما سأل مارادونا زميله البرازيلي إذا ما كان تلى أسماء المرشحين الثلاثة لنيل الجائزة، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، ونيمار، ليرد رونالدو قائلاً: “تم عرض مقطعاً مصوراً لثلاثتهم”.

وقام مارادونا ورونالدو برفقة رئيس “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، بتسليم جائزة “الأفضل” للاعب البرتغالي الذي فاز بالجائزة للعام الثاني على التوالي.