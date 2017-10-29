هذا ما قاله زيدان بعد الخسارة من جيرونا

أعرب مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن أسفه العميق لخسارة فريقه المفاجئة 1-2 أمام مضيفه جيرونا في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

ودفع ريال مدريد ثمن تهاونه أمام جيرونا، ليفرط في تقدمه 1-0 أحرزه إيسكو في الشوط الأول، ويمنحه انتصاراً تاريخياً عليه في أول مباراة تجرى بين الفريقين في المسابقة.

وعلق زيدان على خسارة فريقه أمام منافسه، الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى، قائلاً: “تقدمنا بهدف إيسكو في الشوط الأول، ولكننا عجزنا عن إضافة الهدف الثاني، كرة القدم تستند دائماً على بعض الأمور الصغيرة، وتلك التفاصيل هي التي تسببت في خسارتنا بتلك الطريقة”.

وأوضح زيدان في تصريحاته للصحافيين عقب المباراة: “لا يسعنا أن نتحمل ذلك، لعبنا جيداً في الشوط الأول، لكننا لم نحافظ على نفس المستوى في الشوط الثاني”.

وأضاف: “لا أعتقد أننا لعبنا مباراة سيئة، وقدمنا كل شيء حتى النهاية، ولكن كانت هناك لحظات افتقدنا خلالها للتركيز”.

وتكبد الريال خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، ليظل في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بفارق 8 نقاط كامله خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي يتربع حالياً على الصدارة.

ووجه زيدان حديثه للصحافيين قائلاً: “متأكد من أنك سوف تسألون عن فارق الـ8 نقاط”.

وتابع: “منافسينا فقدوا نقاطاً أيضاً.. سوف نكون بحاجة لتحليل المباراة”.

وأردف زيدان قائلاً: “مستاء من اللاعبين، تنتظرنا مواجهة هامة في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، ويتعين علينا التفكير فيها حالياً”.

وتحدث زيدان عن الجناح الويلزي غاريث بيل، حيث قال: “يواصل التعافي من الإصابة، مما يشير إلى أن اللاعب لن يرافق الفريق إلى العاصمة البريطانية لندن.