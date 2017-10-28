هذا ما قاله زيدان قبل مواجهة جيرونا الكاتالوني

بعث المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، برسالة طمآنة محاولاً تغليب الجانب الرياضي على الأوضاع السياسية في إقليم كاتالونيا الذي سيتوجه إليه “الملكي” لمواجهة جيرونا غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي اليوم السبت عشية المباراة: “مجرد مباراة بالليغا.. لن يفكر الميرينغي في الإطار المحيط بها”.

وأضاف: “نعم نتابع الأوضاع الحالية لكننا نركز فقط على المباراة، لأن هذا هو الأمر الوحيد الذي يهمنا”.

وتمسك المدرب الفرنسي طوال المؤتمر الصحافي بالبقاء على هامش الأحداث، رافضا الإدلاء بأي تعليق على صلة بالسياسة.

وقال: “أرى شيئا واحداً فحسب.. أعلم أن أموراً كثيرة تحدث ولن أتدخل في هذه المسألة.. سوف نسافر وسنقوم بما نقوم به في كل المباريات، وسنركز فقط على ما يتعين علينا القيام به في الملعب”.