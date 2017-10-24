هزازي يشارك في التدريبات الجماعية في التعاون

هزازي يشارك في التدريبات الجماعية في التعاون
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للكاتب :الجماهير    |    2 مشاهدة
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أدى التعاون تمارينه لهذا اليوم على فترتين صباحية و مسائية .

* تركزت الفترة الصباحية على النواحي البدنية في الصالة الرياضية .

* طبق المدير الفني البرتغالي ” جوزيه جوميز ” عدد من الجمل الفنية في مران الفترة المسائية .

* شارك اللاعب نايف هزازي في التمارين الجماعية ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي .

* غاب اللاعب البوروندي سيدريك أميسي بإذن مسبق بسبب مغادرته لدولة البحرين لإحضارعائلته ، فيما تسبب حادث مروري بسيط بغياب اللاعب فيصل الخراع .

* يؤدي الفريق غداً تمارينه عند الساعة الـ 5:50 مساءً على ملعب النادي .

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نشرت فى : الأخبار المحلية، النصر، الهلال

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