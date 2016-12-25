هزازي ينتظم في تدريبات الخليج وفسخ عقد العبود

إنتظم سلمان هزازي الظهير الأيمن في تدريبات فريق الخليج الأول لكرة القدم والتي اُستأنفت اليوم ( الأحد ) تحضيراً لمواجهة الاتحاد في جدة يوم الثلاثاء 3 يناير المقبل.

وقد تركزت التدريبات التي قادها التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق على الجانب اللياقي بالكرة حيث أجرى هزازي ( والذي وافق مؤخراً على للعودة للخليج في صفقة انتقال حر )تدريبات لياقية انفرادية لرفع المعدل اللياقي قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وكان قائد الفريق عبد الله السالم قد خضع إلى تدريب انفرادي بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفيصلي.

ومن جهة ثانية من المنتظر وصول اللاعب الليبي محمد صوله إلى الدمام في ساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد إلى مطار الدمام في حين سيصل اللاعب المالي عبد الحي ديارا صباح غداً الأثنين وذلك لخوض تجربة ميدانية تحت إشراف قادري.

في المقابل وافقت إدارة نادي الخليج على طلب اللاعب خالد العبود والمعار من الاتفاق بفسخ عقده والذي كان مقرراً حتى نهاية الموسم .