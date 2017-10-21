هل يفرط زيدان بأشرف حكيمي من أجل أودريوزولا ؟

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت، أن ريال مدريد مازال يتابع اللاعب الظهير الأيمن لريال سوسييداد، ألفارو أودريوزولا، إلا أن ضمه مرتبط بموافقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وتقييمه للمغربي أشرف حكيمي.

وأفادت الصحيفة أن التفكير في ضم أودريوزولا (21 عاماً) يتماشى مع سياسة رئيس “الملكي” فلورنتينو بيريز، والتي تهدف إلى ضم مواهب شابة دولية واعدة.

وأضافت أن إتمام صفقة أودريوزولا متوقفة على موافقة زيدان، إذ يحظى في نفس مركزه بداني كارفاخال والمغربي أشرف حكيمي، الذي سيكون أداؤه حتى نهاية الموسم حاسماً في عملية لاعب سوسييداد.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد أودريوزولا تبلغ 40 مليون يورو.