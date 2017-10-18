هوميلس: بايرن ميونيخ يعاني من تراجع في المستوى

قال نجم نادي بايرن ميونخ الألماني ماتس هوميلس، اليوم الأربعاء في تصريحات لصحيفة شبورت بيلد الألمانية، إن فريقه يعاني من تراجع في المستوى لا يسمح له بأن يكون من بين أندية الكرة الأفضل في أوروبا.

وأضاف اللاعب الدولي الألماني: “ليس لأن كل شيء سيء، ولكننا أيضاً لسنا على نفس المستوى الذي يجب أن نكون عليه لنصبح جزءاً من الفرق الأفضل في أوروبا”.

ويرى المدافع الألماني أن بعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وعودة يوب هاينكس إلى مقعد المدير الفني يجب على بايرن ميونخ أن يعود لسابق عهده.

وأضاف هوميلس قبل مباراة بايرن ميونخ مساء اليوم أمام سيلتك الإسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا: “الأمر يجب أن يكون هكذا، على المستوى الداخلي يجب أن نكون أفضل في الكثير من الأشياء”.

وتأثر عامل الانسجام داخل غرفة خلع الملابس لبايرن ميونخ كثيراً خلال فترة ولاية أنشيلوتي، الذي رحل بعد الهزيمة القاسية بثلاثية نظيفة للنادي البافاري أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الماضية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وظهر هذا التأثر في أبلغ مظاهره عندما أدلى بعض اللاعبين بتصريحات إعلامية أظهروا من خلالها عدائهم لأنشيلوتي وأعربوا عن رغبتهم في رحيله.

ومع وصول هاينكس، يسعى بايرن ميونخ إلى فرض النظام داخل الفريق، إذ يرى هوميلس أن النادي الألماني لا يعاني من فراغ على مستوى القيادة، ولكن هناك العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بالقدرة القيادية ويحاولون إحداث تأثير.

وتوج بايرن ميونخ بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إذ كان لقبه الأخير في 2013 مع هاينكس عندما كان مدرباً للفريق آنذاك.

ومنذ ذلك العام خرج بايرن ميونخ من البطولة الأوروبية 3 مرات من الدور قبل النهائي ومرة واحدة من دور الثمانية.