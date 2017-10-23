هيئة الرياضة تؤكد تأييدها الكامل لرؤساء النصر الأهلي الشباب الاتحاد والرائد

أكدت الهيئة العامة للرياضة عن تأييدها الكامل لرؤساء أندية النصر والأهلي والشباب والاتحاد والرائد، ودعم جهودهم وما يقومون به من عمل في أنديتهم، معربة عن ثقتها الكاملة في أدائهم لقيادة أنديتهم لتحقيق الأهداف المرجوة للرياضة السعودية.

وتدعو الهيئة في الوقت ذاته منسوبي الأندية من أعضاء شرف وجماهير للتعاون مع رؤساء مجالس الإدارات كشركاء في نجاح كل ناد، مجددة ثقتها في الأمير فهد خالد والأمير فيصل بن تركي وطلال آل الشيخ وحمد الصنيع وفهد المطوع، مشيدة بالدور الكبير لكافة الـندية الرياضية والقائمين عليها في السعي لمواكبة المرحلة المقبلة.