هيئة الرياضة: دخول العائلات للملاعب السعودية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رئيس اللجنة الأولمبية العربية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم الأحد، على الاهتمام بكافة الألعاب وبكل ما يمكن أن يسهم في رفع وتطوير الرياضة وممارسيها.

واعتمد رئيس مجلس الإدارة، عدداً من القرارات على النحو التالي:

ـ فيما يخص إكمال المشاريع:

* إنهاء مشروع إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً بواقع 25 ألف متفرج.

* الانتهاء من مشروع إنارة منشأة نادي الطائي خلال 4 أشهر.

* العمل على إنجاز منشأتي ناديي الرائد وأبها خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً.

ـ ما يتعلق بتحسين بيئة الملاعب:

1. إنشاء منصة لبيع التذاكر الكترونياً، وذلك خلال 5 أشهر من تاريخه.

2. تركيب بوابات إلكترونية في كل من ( إستاد الملك فهد الدولي ـ مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ـ إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ـ مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ) بالإضافة إلى تطوير البوابات الإلكترونية في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة.

3. فتح المقصورة للجماهير كفئة جديدة للتذاكر.

4. إنشاء مجمع ترفيهي شامل وملتقى للجماهير يحتوي ( مركز تموين غذائي ـ مطاعم ـ مقاهي ـ شاشات عرض للبرامج والمباريات ) في كل من (إستاد الملك فهد الدولي ـ استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ـ إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

5. البدء في تركيب أجهزة لتهوية استاد مدينة الملك عبدالله في جدة، بواقع 160 جهازاً خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر.

6. إعادة تنظيم أسعار تذاكر المباريات لكافة الدرجات.

ـ حصر المستحقات المتأخرة لحكام كرة القدم وقد بلغت (18.211.720) ريال وجار استكمال صرفها.

-تم إعداد اللائحة التنظيمية والمعايير اللازمة لابتعاث المدربين الوطنيين وسيتم بدء الابتعاث في يناير 2018.

– بعد الاطلاع على ما رفعته اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع نادي الوحدة قرر رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية ما يلي:

1- حل مجلس إدارة نادي الوحدة.

2- تكليف محمد أحمد طيب برئاسة النادي حتى نهاية الموسم.

– أنهت اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي أعمالها وتم رفع تقريرها لرئيس وسيتم رفعه للجهات المختصة.

أما ما يخص تشغيل المستشفى فقد تم:

– توقيع مذكرة تفاهم مع مركز ( كليفلاند كلينيك ) لتشغيل وإدارة مستشفى الأمير فيصل بن فهد ويعد المركز من أفضل ثلاثة مراكز صحية متخصصة في العالم.

-تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب ( استاد الملك فهد في الرياض / مدينة الملك عبدالله في جدة / ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ) لتكون جاهزة لدخول العائلات وفقا للضوابط الخاصة بذلك مطلع 2018.

-إطلاق مبادرة (ادعم ناديك) من خلال فتح حساب بنكي موحد تحت اشراف الهيئة العامة للرياضة وحسابات فرعية خاصة للأندية يتم من خلالها تحقيق مداخيل إضافية لكل ناد من قبل جماهيره.

-البدء في إصدار البطاقات الخاصة بأبناء الشهداء والتي تمكنهم من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية.

-فيما يخص الإعلام الرياضي:

1. إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي.

2. اعتماد التنظيم الأساسي للاتحاد.

3. تعيين وكيل هيئة الرياضة للإعلام رئيساً للاتحاد على أن يعين مديراً تنفيذياً ويشكل مجلس الإدارة وفقاً للائحة المعتمدة خلال 60 يوماً من تاريخه.

4. سيكون الاتحاد مسؤولاً عن تنظيم كل ما يتعلق بالإعلام الرياضي.