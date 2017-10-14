واتفورد يقلب الطاولة على آرسنال بهدف قاتل

حصد واتفورد ثلاث نقاط ثمينة عندما قلب الطاولة على ضيفه آرسنال، بعد أن كان متأخراً بهدف نظيف، ليحقق انتصاراً قاتلاً 1-2 خلال اللقاء المثير الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب “فيكاراج رود”، ضمن مواجهات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى الفريق اللندني الشوط الأول متفوقاً بهدف سجله مدافعه وقائده الألماني بير ميرتساكر في الدقيقة 39.

وفي النصف الثاني، انتفض أصحاب الأرض وتمكنوا من معادلة الكفة أولاً عبر المهاجم المتألق تروي ديني (ق71)، وعندما ظن الجميع أن اللقاء في طريقه للنهاية بهذه النتيجة، فاجئ توم كليفرلي الجميع وسجل هدفاً قاتلاً لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+2).

وشارك لاعب الوسط المصري محمد النني في اللقاء كاملاً.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لـ”الهورنتس” على ملعبهم هذا الموسم، ورفع الفوز من رصيدهم لـ15 نقطة، ليقتحموا منطقة المربع الذهبي، في المقابل، تجرع “الغانرز” خسارتهم الثالثة هذا الموسم، ليتوقف مسلسل انتصاراتهم في المسابقة بعد جولتين متتاليتين، ليتجمد رصيدهم عند 13 نقطة في المركز السادس.