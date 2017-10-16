ودياً .. الأخضر السعودي يواجه المنتخب البرتغالي

ودياً .. الأخضر السعودي يواجه المنتخب البرتغالي
نشر فى
للكاتب :الجماهير    |    2 مشاهدة
  • تكبير الخط
  • تصغير الخط
  • الحجم الاصلى

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توصله إلى اتفاقية مع نظيره البرتغالي تقضي بإقامة مبارادة ودية بين المنتخب السعودي الأول والمنتخب البرتغالي الأول في العاشر من نوفمبر المقبل، وذلك حسب ما أعلن عنه «الأخضر» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الاثنين.

ويقضي الاتفاق بين الاتحادين على إقامة المباراة في البرتغال بمشاركة المنتخب البرتغالي بكل نجومه الدوليين، حيث تأتي المواجهة بين المنتخبين في إطار تحضيراتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا، والمقررة في يونيو المقبل.

ويهدف الاتحاد السعودي من هذه المواجهة رفع مستوى تجهيز المنتخب بما يتناسب مع التحضير للمشاركة في المونديال، حيث تحمل أجندة الإعداد إقامة مباريات ودية مع منتخبات من الصف الأول في التصنيف الدولي.

Be Sociable, Share!
نشرت فى : الأخبار المحلية، الاتحاد السعودي لكرة القدم، اهم الاخبار

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

شاهد ايضا