ودياً .. سان جيرمان يفوز على الأفريقي التونسي

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً ودياً كبيراً على حساب نظيره التونسي ومضيفه الأفريقي 3-0، الأربعاء، على ملعب رادس الأولمبي.

وأنهى الفريق الباريسي الشوط الأول متقدماً بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الشاب (19 عاماً) كريستوفر نكونكو في الدقيقة 19، بعدما تسلم الكرة داخل المنطقة ليضعها مباشرة على يسار فاروق بن مصطفى.

وفي النصف الثاني، ضاعف الأرجنتيني أنخل دي ماريا النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعدما استلم الكرة داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة يسارية قوية في الشباك.

بينما اختتم جان كيفين أوغستين ثلاثية الـ”بي إس جي” بعدها بدقيقتين بطريقة رائعة بعدما استلم بينية أدريان رابيو داخل المنطقة ليضع الكرة مباشرة من فوق بن مصطفى المتقدم خارج مرماه.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري لاستئناف منافسات الموسم بعد العودة من عطلة أعياد الميلاد والتي سيستهلها بمواجهة باستيا في كأس فرنسا، السبت المقبل على ملعب حديقة الأمراء.