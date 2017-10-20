وزير الرياضة الجزائري: ماجر سيعيد البسمة للجزائريين

أبدى وزير الرياضة الجزائري، الهادي ولد علي، ثقته في قدرة المدير الفني الجديد للمنتخب الأول لكرة القدم، رابح ماجر، على إعادة بناء منتخب قوي بإمكانه اسعاد الجزائريين مجدداً.

ولم يخف ولد علي رضاه لتعيين ماجر مديراً فنياً جديداً لـ”الخضر” خلفاً للإسباني لوكاس ألكاراز المقال.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن ولد علي قوله: “راض عن تعيين ماجر في منصب مدرب المنتخب الوطني، لأنه يتمتع بالإمكانيات التي تسمح له بإعادة بناء الفريق وإعادة البسمة للشعب الجزائري”.

وأضاف ولد علي: “انه شخص محترم ليس بالجزائر فحسب بل على الساحة الدولية أيضاً”.

وعبر ولد علي، عن أمله في أن يفوز منتخب بلاده على ضيفه منتخب نيجيريا في 10 نوفمبر المقبل، في ختام تصفيات مونديال روسيا 2018، حتى يشكل ذلك نقطة انطلاقة جديدة في مشوار الفريق.