وكيل أعماله: نجم ريال مدريد لا يحتاج لأن يثبت أي شيء

أكد وكيل أعمال لاعب ريال مدريد جيمس ، جورجي مينديز، أن الكولومبي لاعب كبير ولا يحتاج لأن يثبت أي شيء.

وفي تصريحات لشبكة سكاي نيوز نقلتها الصحافة الإسبانية على موقعها اليوم الجمعة، قال مينديز: “إنه لاعب كبير يمكنه اللعب في أي مركز، ليس عليه أن يثبت أي شيء فقد قام بالأمور على نحو جيد، الآن يتعين عليه فقط العودة للعب لكي يقنع (مدرب ريال مدريد زين الدين) زيدان”.

وحول إمكانية انتقال جيمس إلى يوفنتوس الإيطالي، أشار مينديز “سنرى ما سيحدث، أنا لا أتحدث عن أندية”.

وكان جيمس (25 عاماً) قد شكك في إمكانية استمراره بصفوف ريال مدريد الإسباني، ولكن مينديز نفى قبل أيام رحيل اللاعب عن “الملكي” خلال موسم الانتقالات الشتوية المقرر أن يبدأ في الثاني من يناير المقبل.