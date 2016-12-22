وكيل أعمال لوكاكو يؤكد اقترابه من البقاء مع إيفرتون

قال وكيل أعمال المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، مينو رايولا، إن لاعب إيفرتون أصبح قريباً من تمديد ارتباطه بناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتوقيع عقد جديد معه.

وينتهي العقد الحالي للوكاكو (23 عاماً) مع النادي الأزرق في مدينة ليفربول في 2019 وتحدثت تقارير عديدة عن احتمال عودته لناديه السابق تشيلسي في بداية الموسم الحالي.

وقال رايولا في تصريحات إعلامية: “اتفقنا على 99.9% (من بنود العقد الجديد) مع إيفرتون، يتبقى وضع تفاصيل هذه الشروط والبنود على الورق”.

وسيلتقي إيفرتون الذي يحتل المركز التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين الإثنين المقبل، مع ليستر سيتي حامل اللقب في الجولة 18 من البطولة.