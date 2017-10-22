يايا توريه يقرر الرحيل من مانشستر سيتي إلى أمريكا

قالت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، إن النجم الإيفواري لمانشستر سيتي الإنجليزي، يايا توريه، قرر الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري، باتجاه نيويورك سيتي الأمريكي.

وسيحل توريه بديلاً للنجم الإيطالي أندريا بيرلو، الذي أعلن اعتزاله اللعب وأنهى مسيرته الكروية.

ولا يحظى توريه (34 عاماً) بفرص كبيرة للعب في تشكيلة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، الأمر الذي دفعه للبحث عن نادٍ آخر.

ويعد نيويورك سيتي واحداً من مجموعة “سيتي”، المالكة أيضاً لأندية مانشستر سيتي، وملبورن سيتي الأسترالي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، وأتلتيكو توركي الأوروغوياني، وغيرونا الإسباني.