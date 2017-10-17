يورغن كلوب يزف بشرى سارة لجماهير ليفربول

قال مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، إن لاعبه آدم لالانا قد يتعافى بشكل كامل من إصابة في الفخذ وينضم لتشكيلة الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نوفمبر المقبل.

وشارك لاعب الوسط لالانا، الذي انتقل إلى ليفربول قادماً من ساوثامبتون في يوليو 2014، لآخر مرة مع الفريق خلال خسارة ودية قبل انطلاق الموسم أمام أتلتيكو مدريد في أغسطس الماضي.

وأعلن ليفربول عودة اللاعب البالغ عمره 29 عاماً للتدريب أمس الإثنين، لمواصلة رحلة التعافي من الإصابة.

وقال كلوب لموقع ليفربول الإلكتروني: “هذا أمر جيد بكل تأكيد، لا أستطيع أن أحدد الآن لكن ربما يعود عقب فترة التوقف الدولية المقبلة، سيكون من الرائع لنا بكل تأكيد أن يحدث ذلك، يدرك الجميع الإمكانيات الكبيرة التي يملكها هذا اللاعب”.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي وسيلعب في ضيافة ماريبور في سلوفينيا بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.